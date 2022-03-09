РИАМО - 9 мар. На энергетическом предприятии в Пензе произошло ЧП – взорвался резервуар с битумом. В результате происшествия погибли 2 человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Еще 7 рабочих были госпитализированы с различными травмами. В настоящее время об их состоянии ничего не известно.

Предприятие, где произошел взрыв, находится на улице Антонова.

В результате взрыва на объекте произошел разлив битума. На место уже прибыли экстренные службы.