РИАМО - 9 мар. Еще 645 Covid-пациентов умерли в России, с начала пандемии в стране скончались 358 246 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 59 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 54, Воронежской области – 24, Алтайском крае – 23, Подмосковье – 19, Новосибирской области – 16, Красноярском крае, Челябинской и Иркутской областях – по 15, Самарской области – 13, Свердловской и Ростовской областях – по 11, Нижегородской области и Пермском крае – по 10, Башкортостане – 6.

В последние сутки в стране выявили 58 675 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в России выявили 17 140 069 случаев заражения.

За минувшие сутки количество пациентов, выздоровевших после лечения коронавирусной инфекции, выросло на 92 732 человека и достигло 14 895 083 человек.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что российские ученые разрабатывают препарат, который защитит от трех главных мутаций коронавируса - китайского штамма, дельта- и омикрон-штаммов.