РИАМО - 9 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За период пандемии в мегаполисе выявили 2 714 926 случаев заболевания, сообщает городской оперштаб.

Предыдущая волна заболеваемости инфекцией по большей части была вызвана новой мутацией коронавируса омикрон. Ее отличает высокая скорость распространения.

Омикрон-штамм отличается от других вариаций инфекции и симптомами. Так, у пациентов, заболевших омикроном, проявлялись тошнота, диарея и потеря аппетита. Симптоматика чаще всего касалась желудочно-кишечного тракта.

Сейчас ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась.

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