РИАМО - 9 мар. За прошедшие сутки в России выявили 58 675 случаев Covid-19. С начала пандемии в стране выявили 17 140 069 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Башкортостане за сутки выявили 3009 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2642, Свердловской области – 2555, Самарской области – 2205, Нижегородской и Челябинской областях – по 2011, Иркутской области – 1900, Новосибирской области – 1845, Ростовской области – 1682, Пермском крае – 1615, Москве – 1292, Алтайском крае – 1172, Воронежской области – 1171, Красноярском крае – 628, Подмосковье – 506.

Ранее медики выяснили, что у зараженных омикрон-штаммом коронавируса часто отмечаются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Поэтому люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут столкнуться с обострением имеющейся патологии.

Кроме того, инфицирование омикрон-штаммом проявляется в виде сухого кашля, боли в груди. У больных отмечаются повышенная температура тела и выраженная интоксикация.

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