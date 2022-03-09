РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером перед началом хоккейного матча между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», сообщается в Instagram-аккаунте Хоккейного клуба «Авангард».

8 марта на льду Дворца «Арена-Балашиха» омичи принимали казанскую команду в матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала специальным гостем на матче. Перед началом встречи она вышла к 5-тысячной публике с показательным номером.

Все зрители, пришедшие на матч, могли сфотографироваться с фигуристкой и получить заветный автограф. К ней выстроилась большая очередь из фанатов.

В этот день матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса», но счет в серии матчей все же был в пользу «Авангарда» - 3:1. Следующий матч пройдет 10 марта в Казани.