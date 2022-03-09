РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Автоинспекторы Подольска в Международный женский день вручали женщинам за рулем цветы и веера в ходе акции «Цветочный патруль», сообщает УМВД России по округу.

Сотрудники Госавтоинспекции по Подольску провели традиционную акцию «Цветочный патруль» на центральной площади городского округа. Они поздравляли автоледи с весенним праздником и вместе с цветами вручали веер. На компактном аксессуаре разместили полезную информацию о безопасности дорожного движения и QR-код с аккаунтом подмосковной Госавтоинспекции в социальной сети. Там размещено много полезной и актуальной информации о деятельности Госавтоинспекции.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с активистами одной из молодежных организаций округа вручили дамам цветы и открытки, сделанные воспитанниками детских садов и школ. Поздравления женщин прошли в несколько этапов. Сначала сотрудники полиции побывали в одном из самых живописных уголков города в поселке Дубровицы.

Женщины поблагодарили полицейских за поздравления и пожелали легкого несения службы.