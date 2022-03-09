РИАМО - 9 мар. Во второй пакет антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса может войти отсрочка по уплате налогов до конца года, а также отмена курортного сбора. Письмо с такими предложениями «Опора России» направила в правительство и Минэкономразвития, пишет в среду газета «Известия».

В список предложений также вошли уменьшение штрафов и ограничение разницы между курсами покупки и продажи валюты, мораторий на банкротство юрлиц и ИП, продление микрозаймов до 5 лет, снятие ковидных ограничений для бизнеса и ряд других мер.

Пока оценка предложениям не дана, однако эксперты активно обсуждают варианты поддержки бизнеса в сложившихся реалиях.

«Именно сейчас у нас есть возможность для развития отечественного производства и замещения всей импортной продукции, которая ранее поставлялась практически во все отрасли, создавая зависимость российских производителей от экономических и политических факторов», - заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Еще один вариант – переключение российского бизнеса на китайских поставщиков.

После начала военной спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабный пакет экономических санкций, а крупные компании и производители заявили об уходе с российского рынка.