РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В Подольске полицейские и общественники поздравили с 8 Марта вдов и матерей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщает УМВД России по округу.

В рамках традиционной праздничной акции «8 Марта - в каждый дом» сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членами Общественного совета при УМВД Сергеем Лукьяновым и Геннадием Монетовым поздравили вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Руководители Управления и общественники обратились к женщинам со словами благодарности за их мужество и терпение, пожелали здоровья и весеннего настроения.

Председатель Совета ветеранов Маргарита Виноградова отметила, что память об ушедших героях, отдавших свою жизнь, защищая простых граждан, останется навсегда и будет бережно храниться в сердцах людей.

Всем участникам акции раздали памятки по профилактике дистанционных преступлений и рассказали о часто встречающихся способах мошенничества.

Сотрудники полиции также поздравили тех, кто не смог приехать на встречу. Женщины в свою очередь поблагодарили полицейских за внимание, красочные подарки и теплоту.