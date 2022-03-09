РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. До 13 марта на территории городского округа Щелково будет проходить профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», полицейские проведут массовую проверку автолюбителей и определят состояние каждого водителя, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Основная цель мероприятия - недопущение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и пресечение подобных фактов. Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Если вам стало известно о передвижении транспортного средства под управлением водителя, находящегося в состоянии опьянения, необходимо незамедлительно сообщить об этом в отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» по телефону дежурной части: 8(496)566-98-65.