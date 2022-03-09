РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В городском округе Люберцы взорвался банкомат в одном из отделений «Сбербанка», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 7 марта в доме №9 на Октябрьском проспекте.

По факту взрыва банкомата полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По предварительной информации, неизвестный в черной маске зашел в помещение банка и залил жидкость в банкомат, после чего произошел хлопок. Мужчина вынул ящик и ушел с ним в неизвестном направлении.