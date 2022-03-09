РИАМО – 9 мар. Со среды Сбер начинает принимать заявки клиентов малого и среднего бизнеса по программе льготного кредитования Банка России, сообщает пресс-служба Сбера.

По этой программе получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не больше 15% годовых, средние предприятия – не более 13,5% годовых на срок до 1 года. Программа действует до 30 декабря 2022 года.

По программе максимально широкий перечень отраслей. Исключения – подакцизные виды деятельности, жилое строительство, организации финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом без статуса МСП.