РИАМО - 9 мар. Действия России на Украине стали ответом на ядерную угрозу со стороны НАТО. Это вынужденное решение, которое должно сплотить россиян, считает старший воспитатель детсада №5 «Одуванчик» в селе Ашитково городского округа Воскресенск Ирина Скударева.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Она нацелена на защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

«Все, что происходит сейчас в Украине, - результат амбиций небольшой группы людей. На Украине могло быть развернуто ядерное оружие НАТО. В результате наша страна находилась бы под угрозой. И глава государства своим решением все это прекратил. Другого пути просто не было», - написала Скударева в соцсети «ВКонтакте».

Педагог подчеркнула, что сейчас ситуацию осложняет большое количество фейковой информации и провокаций.

«Но каждый из нас знает, что правда сильнее. Сегодня мы все должны объединиться, чтобы разорвать двойные стандарты. Объединиться во имя правды, мира и справедливости», - заключила Скударева.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков о российской армии. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.