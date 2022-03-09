РИАМО – 9 мар. Розничные клиенты Сбербанка с 8 марта могут воспользоваться программой реструктуризации кредитов в рамках 106-ФЗ, сообщает пресс-служба Сбера.

Эта программа доступна для заемщиков, чей доход за месяц до даты обращения за реструктуризацией уменьшился более чем на 30% и они могут подтвердить снижение дохода с помощью официальных документов. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

В Сбере есть своя программа реструктуризации, об условиях можно узнать по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/collection/debt_restructuring.