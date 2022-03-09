РИАМО - 9 мар. Компания Unilever, которая производит товары повседневного спроса, приостанавливает инвестиции и экспорт продукции в Россию, сообщает Nation News.

В то же время продукция, произведенная под брендом Unilever, останется внутри России. На российский рынок также продолжат поступать продукты питания и средства гигиены местного производства.

Unilever выпускает товары под марками Dove, Lipton, Rexona, «Бархатные ручки», «Чистая линия», AXE и другие.

Ранее корпорация PepsiCo, которой принадлежат марки Pepsi, Mirinda, Tropicana, Lay's, Cheetos и другие, объявила о приостановке продажи своих товаров в РФ.