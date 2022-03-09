РИАМО - 9 мар. Московское областное УФАС России вынесло решение в отношении администрации городского округа Балашиха. Руководство муниципалитета нарушило антимонопольное законодательство, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС РФ.

В антимонопольное ведомство обратилось ООО «Квант-7». Представители компании сообщили, что администрация Балашихи обеспечила преимущество ООО «УК «РЭУ № 1-Садовый», ООО «РусЕвроСервис» и ООО «Меридиан».

Московское областное УФАС РФ рассмотрело обращение и вынесло решение о нарушении.

Администрация муниципалитета не согласилась с этим и обратилась в суд, однако тот отказал в удовлетворении ее требований и подтвердил законность решения антимонопольного ведомства.