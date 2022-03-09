РИАМО - 9 мар. Глава подмосковного городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин поддержал проведение спецоперации российскими войсками на территории Украины.

«С каждым днем мы все больше убеждаемся не только в необходимости этой военной операции, но и в ее своевременности. #ЗаПрезидента, #СвоихНеБросаем, #РусскаяВесна», - написал Павлихин в соцсети «Одноклассники».

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Ее цели - защита населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. По данным ВЦИОМ, проведение спецоперации поддерживает 71% россиян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных Сил РФ достаточно сил и средств, чтобы выполнить задачи в ходе спецоперации. Вместе с тем он назвал решение о ее проведении тяжелым.

«Военные РФ на Украине сражаются за будущее, там не надуманная, а реальная угроза», - подчеркивал Путин.