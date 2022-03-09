РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Почти 600 м трубопроводов отремонтировали в подмосковном Королеве в феврале, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Объекты теплоснабжения в Королеве обслуживает единая организация «Теплосеть».

«Ежедневно проверяется техническое состояние насосного, котлового, теплообменного, газового и электротехнического оборудования, установленного в котельных и центральных тепловых пунктах, при необходимости производятся ремонтные работы», - сказал руководитель предприятия Павел Каганов.

Так, для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения сотрудники производственных служб в ходе капитального и текущего ремонта отремонтировали 593 метра трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, на объектах теплоснабжения заменили 34 единицы запорной арматуры различного назначения. Особое внимание уделили техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии оборудования, установленного в источниках теплоснабжения.