РИАМО - 9 мар. Сертификация российского двигателя ПД8 позволит ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, планируется заменить двигатель иностранного производства для самолета на российский ПД-8. Помимо этого, планируется полностью заменить системы и агрегаты на российские аналоги.

Обеспечить сертификацию российского двигателя планируется в течение 12-14 месяцев.

Ранее Мантуров заявлял, что главной целью российского авиастроения стало полное импортозамещение. Создание импортозамещенной версии SSJ100 планируется завершить до конца 2023 года.