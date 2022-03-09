РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. За минувшую неделю в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 13,1 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«С 28 февраля по 9 марта в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 13 124 обращения, из них 1 003 – в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 12 121», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 81 обращение поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 108 – по вопросам нарушения тишины, 19 – экологии, 16 – по работе уличного освещения, а 9 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 3 283 раза обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 510 - полиции и ГИБДД, 141 - с вызовами пожарных и спасателей, 73 - с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.