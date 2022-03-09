РИАМО - 9 мар. В столице пройдет образовательный цикл для предпринимателей о разработке сайтов. Организатором лекций выступит ГКУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сейчас сайт является для потенциального клиента отправной точкой знакомства с бизнесом. На занятиях в рамках обучающего цикла научат избегать ошибок при разработке лендингов и обезопасить сайт компании от киберугроз. Спикеры расскажут, как спроектировать и разработать качественный лендинг», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отдельные лекции посвятят увеличению конверсии и работе с клиентами, а также оформлению, сохранению и защите прав на сайт.

Желающие смогут бесплатно посетить один или два вебинара, а также прослушать весь курс. Для участия необходимо регистрироваться на каждое занятие в разделе «Обучающие мероприятия».

Первая онлайн-конференция «Сайт для вашего бизнеса: разбираем шаг за шагом» пройдет 10 марта в 14:00. Эксперты поделятся секретом ведения бизнеса в Сети. Среди спикеров — Эльвира Судиярова, Денис Кабалкин, Валерий Домашенко, Мария Падзик, Максим Торбенко и Мехди Низамизаде.

На вебинаре «С чего начать создание продающего сайта» 11 марта участники узнают о этапах создания сайта, особенности разных платформ и о подборе домена для своего интернет-портала.

Вебинар «Как создать продающий лэндинг» пройдет 14 марта. На нем расскажут как выстроить грамотную очередность блоков на лендинге, какие дополнительные сервисы помогают повысить конверсию, как не упустить клиентов.

Последний вебинар «Секреты успеха продающего многостраничного сайта» пройдет 16 марта. Предпринимателям расскажут о структуре сайта, на что обратить внимание при создании многостраничного лендинга и как разработать эффективный дизайн.

Вебинары будут проходить с 15:00. Эксперт в сфере маркетинга Ольга Реутова будет спикером на всех вебинарах.