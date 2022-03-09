РИАМО - 9 мар. В составе будущего дублера Кутузовского проспекта продолжается строительство эстакады через Рублевское шоссе. Работы выполнены на 19%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Автодорожная концессия по строительству северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве, в строительство новой трассы инвестируют более 50 млрд рублей.

«Сегодня продолжаются работы по сооружению пролетного строения эстакады через Рублевское шоссе. Между опорами 4.1 и 4.2 строители установили ригель — металлическую коробчатую балку высотой почти три метра», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что специалисты завершили строительство 4 опор из 13, на 7 опорах устраиваются тела, а еще на 2 – фундамент.

От делового центра «Москва-Сити» до МКАД в Москве по заключенному на 40 лет концессионному соглашению будет построена платная дорога. Ее протяженность составит 11 км.

Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе, улучшит транспортную ситуацию в районе делового центра и на западе столицы, в целом.