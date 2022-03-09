РИАМО - 9 мар. Заболевшие штаммом коронавирусной инфекции омикрон чаще отмечают тошноту, диарею и потерю аппетита. При этом наиболее часто от этих симптомов страдают дети, сообщает газета «Известия».

Специалисты выяснили, что при распространении омикрон-штамма пациенты чаще сталкивались с желудочно-кишечной симптоматикой. Хотя она была зафиксирована еще при первом варианте коронавируса, сейчас таких случаев стало больше.

«По нашим наблюдениям, около 30% пациентов жалуются на частый, водянистый стул 4–6 раз в день», – заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она подчеркнула, что у детей нередко наблюдается рвота при заболевании. Особенно сильно этот симптом выражен в первый день заболевания.

Кишечные симптомы болезни при заражении омикроном проявляются более чем у половины всех заболевших. Как правило, неприятные последствия проходят в течение нескольких суток.

«Пациенты, имеющие хронические заболевания ЖКТ, находятся в зоне повышенного риска обострения имеющейся патологии на фоне переносимой инфекции», – отметила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.

Проявления омикрона имеют общие черты с сезонными простудами и гриппом, поэтому в некоторых случаях непродолжительные расстройства желудочно-кишечного тракта могут ввести в заблуждение. Тем не менее наиболее часто омикрон поражает дыхательную систему.

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