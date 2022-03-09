РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. В подмосковном Королеве поздравили волонтеров, молодых мам и жительниц города, находящихся в больнице, с Международным женским днем, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Праздник, организованный общественной палатой, прошел в клубе «Мультяшка» и в городской больнице. Волонтеров международного благотворительного фонда «Окно в мир» и добровольцев общественной палаты поздравила замглавы администрации Анна Тарасенкова.

«После чаепития вместе с волонтерами фонда «Окно в мир» мы отправились поздравлять молодых мам в роддоме и жительниц города, находящихся в хосписе. В этот день праздник должен был состояться у всех, несмотря ни на что», - сказала Корнеева.

Женщины получили цветы, благодарности и подарки. Молодые мамы и медицинские работники смогли полакомиться сладостями.