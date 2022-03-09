РИАМО - 9 мар. На восьмом участке Юго-Восточной хорды в Москве завершается строительство путепровода через реку Городню. Готовность объекта составляет 90%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Путепровод станет частью Московского скоростного диаметра, который объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.

«Трехсотметровый путепровод разделен на две части — правую и левую — под каждое направление движения основного хода магистрали. В настоящее время подходит к концу монтаж барьерного ограждения пролетного строения», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Часть реки Городни была заключена в водопропускную трубу длиной 148 м и диаметром 2,4 м.

В состав восьмого участка Юго-Восточной хорды также войдут четыре подземных перехода в районе улицы Бехтерева. Один из них уже готов. Продолжается возведение переходов через Котляковский ручей, Кантемировскую улицу и Кавказский бульвар.