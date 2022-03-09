РИАМО - 9 мар. Компания Coca-Cola объявила, что прекращает свою деятельность на территории России. Такое решение было принято из-за проведения российскими вооруженными силами спецоперации на Украине, сообщает Газета.ru.

«Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия трагических событий на Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития», — говорится в заявлении компании.

Ранее компания McDonald’s объявила о временном закрытии всех своих 850 ресторанов в России. Кроме того, о прекращении или ограничении работы в РФ заявили L’Oreal, Valio, Paulig, Sephora и другие организации.

Ряд западных стран ввели экономические санкции в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.