РИАМО - 8 мар. Компания Apple изменила свое решение о блокировке пользователей из России на трансляции презентации своих новых продуктов. Теперь доступ к трансляции на YouTube для россиян снова открыт, сообщает ТАСС.

Если ранее при попытке открыть ссылку на трансляцию появлялась надпись «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», то теперь ее нет. Пользователи видят таймер отсчета до начала весенней презентации.

Мероприятие начнется во вторник в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что компания представит новый бюджетный iPhone, а также Ipad Air.

В начале марта Apple заявила о приостановке продаж продукции в России, но затем магазины снова открылись.

Ранее несколько зарубежных компаний заявили об уходе с российского рынка из-за проведения РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

ВЦИОМ: более 70% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине>>