РИАМО - 9 мар. В этот день приветствуются нестандартные поступки и необычные действия, а еще профессиональный праздник отмечают управители клубных вечеринок – диджеи.

День нестандартно мыслящих людей

Инициаторы этого праздника однажды задумались над тем, что многие великие люди мыслили несколько иначе, чем их окружение. Леонардо да Винчи, Альберт Энштейн, Николай Коперник, Наполеон, Вольтер, Никола Тесла были в обычной жизни людьми странноватыми и, возможно, поэтому изменили ход истории.

В этот день предлагается изменить привычный образ мышления и попробовать что-то новое, отказаться от распорядка дня, пользоваться левой рукой вместо правой, изменить рецепт любимого блюда, сменить маршрут по пути на работу и попробовать по-другому посмотреть на мир.

Особенно полезно попробовать себя в творчестве, которое вам не знакомо – нарисовать картину или придумать сказку для ребенка. Возможно, это станет началом чего-то значимого.

День домашних насекомых

сайт Минэкологии МО

Домашних кошек и собак любит подавляющее большинство людей, но есть обитатели квартир и домов, которых любимцами назвать сложно. Речь о тараканах, клопах, блохах и муравьях. 9 марта предлагается взглянуть на них по-новому. Подумать, какую пользу они приносят и какое значение имеют для природы.

Сегодня совсем не редкость, когда насекомых заводят в качестве домашних животных. Например, приобретают муравьиные фермы. Если сил на дружбу с тараканами не хватает, можно обратить свой взор к пчелам. Они совершенно точно самые полезные домашние насекомые.

Всемирный день диджея

С 2002 года от имени Международной клубной индустрии весной проводится большая благотворительная кампания, она завершается 9 марта Всемирным днем диджея. Ее идея принадлежит фонду World DJ Fund и организации Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых.

Прибыль диджеев, клубов и радиостанций в этот день традиционно направляется в детские фонды. Кроме того, этот день может отмечаться и как профессиональный праздник диджеев.

Иванов день

9 марта празднуется обретение главы Иоанна Предтечи, предсказавшего пришествие Христа. Иоанну на Руси молились об избавлении от головной боли, о здоровье детей, защите посевов и плодородии.

Считалось, что с этого дня птицы начинают вить новые гнезда. Им помогали, приводя в порядок старые скворечники. 9 марта не принято было стирать, чтобы не спугнуть пернатых. Хорошей приметой считалось в этот день увидеть жаворонка. А если 9 марта выпадет снег, значит Пасха будет холодной.

День рождения Гагарина

официальный сайт Московского планетария

9 марта 1934 года в деревне Клушино (сегодня - Смоленская область) родился Юрий Гагарин. Он пошел в школу в 1941 году. В 1951 году поступил в техникум и стал посещать аэроклуб. А уже в 1957 окончил Оренбургское училище летчиков. Успешное прохождение медкомиссии позволило Гагарину стать кандидатом в космонавты.

12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли. С этого дня Гагарин стал самой известной личностью в мире. Получая награды и служа символом великого прорыва человечества, он не переставал мечтать о полетах.

27 марта 1968 года очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого были первый космонавт Юрий Гагарин и полковник Владимир Серегин, закончился трагедией вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли.