РИАМО - 8 мар. Спорт считается хорошим способом борьбы со стрессом, однако такой вариант подходит не всем. Не стоит увлекаться физнагрузками людям с варикозной болезнью, сообщил хирург-флеболог салона «ОРТЕКА» и городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Армен Авакян.
«При варикозной болезни категорически не стоит заниматься силовыми видами тренировок, особенно в фитнес-клубе. Это касается упражнений с большим весом. Все, что делается в статическом положении, то есть стоя, нагрузка больше пяти килограммов не рекомендуется», - объяснил Авакян в интервью радио Sputnik.
При больших нагрузках развитие варикозной болезни усиливается. Предпочтительнее сделать выбор в пользу плавания или велосипеда.
Особого внимания требует здоровье перенесшего коронавирусную инфекцию.
Он посоветовал сначала обследоваться, проверить вены, а уже потом принимать решение о занятиях спортом.
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