РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В ДЮОЦ «Мечта» Подольска для беженцев с Донбасса провели концерт «Поверь в мечту», посвященный Международному женскому Дню, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
«Концерт-фестиваль «Поверь в мечту» организовали для 153 беженцев, проживающих в «Мечте», благодаря поддержке уполномоченной по правам человека Московской области Ксении Мишоновой. В концерте принимает участие много известных групп и певцов», - сказала замглавы Подольска Татьяна Ропот.
Президент международного проекта «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева подарила директору лагеря «Мечта» портрет Елизаветы Глинки.
Она отметила, что за восемь лет окопов и подвалов люди устали. Их нужно не только восстанавливать психологически, но и духовно.
«Здесь артисты из Белоруссии и России. В рамках союзного государства наши люди подставили свое братское плечо и объединились для того, чтобы подарить такой праздник матерям и детям», - добавила Бондарева.
В рамках гуманитарной миссии «Спасибо вам!» беженцам передали продукты, вещи, товары первой необходимости.
Первым на сцену вышел заслуженный артист Республики Беларусь, победитель конкурса «Народный Артист» на телеканале «Россия» и третьего сезона шоу «Один в один» Руслан Алехно.
Лауреат премии «Шансон Года» группа «Рождество» исполнила хит «Ты знаешь, как хочется жить» и ряд других. Также своими песнями зрителей порадовали и другие артисты. В том числе Андрей Бриг, Роман Архипов (группа «Челси»).
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