РИАМО - 8 мар. Из-за ситуации на Украине итальянская компания Ferrari решила временно приостановить производство автомобилей для российских покупателей, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций», - говорится в заявлении Ferrari.

Во вторник президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari, Стефано Боначчини сообщил, что компания решила выделить 1 млн евро в помощь жителям Украины.

Ранее о своем решении приостановить продажи или деятельность в России сообщили и другие компании. Это реакция на проведение РФ военной спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также на защиту мирных граждан.

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