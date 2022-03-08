РИАМО - 8 мар. Французская косметическая компания L'Oreal приняла решение о закрытии своих магазинов и прекращении онлайн-продаж на территории России, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство Reuters, такое решение было принято из-за проведения российскими вооруженными силами спецоперации на территории Украины.

Помимо закрытия магазинов организация также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификаци и демилитаризации Украины. Как заявляет Минобороны РФ, удары наносятся только по украинским войскам и военной инфраструктуре.

Ранее из-за проведения спецоперации о прекращении или ограничении своей деятельности в России заявили компании Shell, H&M, Adobe, IKEA и другие.

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