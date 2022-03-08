РИАМО - 8 мар. После снятия ряда антиковидных ограничений в столичной подземке возобновились выступления участников проекта «Музыка в метро». Музыканты вышли на станции в Международный женский день, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Музыка вновь зазвучала на более чем 30 площадках в метро, на МЦК и МЦД. С запуска проекта состоялось уже порядка 150 тыс. выступлений.
Он также подчеркнул, что несмотря ни на какие ограничения транспорт Москвы будет работать каждый день, а если понадобится — и круглосуточно.
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