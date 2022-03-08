РИАМО - 8 мар. Власти Донецкой народной республики заявили о готовящейся атаке украинских военных и националистов на Крым и Донбасс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить эту информацию, сообщается на сайте СКР.

Сведения о подготовке нападения были обнаружены в документах в штабах украинских радикалов. В соответствии с ними планировалось совершить нападение на Крым и Донбасс 8 марта.

Бастрыкин поручил следователям проверить поступившую информацию и выполнить иные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Россия начала проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из ее целей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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