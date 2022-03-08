РИАМО - 8 мар. Приятным дополнением к подарку в Международный женский день будет праздничный ужин. Для того, чтобы удивить прекрасную половину человечества, нужно сделать этот прием пищи вкусным, оригинальным и полезным, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, врач-диетолог Екатерина Орлова отмечает, что в первую очередь питание должно быть сбалансированным. При создании праздничного стола она советует обратить внимание на такие продукты, как рыба, молочные продукты, цитрусовые, орехи, нежирное мясо, оливковое масло.

Рыба содержит много кальция, цинка, железа, магния, а жирные кислоты омега-3 помогают сохранить молодость. Очень богата витаминами, жизненно необходимыми организму, и красная икра. Она способствует снижению холестерина, выводя из организма вредные жиры, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует давление.

Также она поддерживает женскую красоту: витамины A, E и D улучшают состояние кожи, кальций укрепляет волосы и ногти. Кроме того, фолиевая кислота, имеющаяся в икре, необходима беременным для здорового роста и развития эмбриона.

Запастись кальцием, отвечающим за состояние костей, зубов, ногтей, помогут нежирные молочные продукты. Диетолог подчеркнула, что женщинам (особенно зрелого возраста) важно включить в ежедневный рацион сыр, молоко и творог.

Оливковое масло, в свою очередь, благодаря олеиновой кислоте снижает риск развития раковых опухолей. Также не стоит забывать про употребление листовых салатов и цитрусовых. Кроме того, важно выпивать до 2 л жидкости в день. Это защитит женский организм от преждевременного старения.

Повар-кондитер Ольга Иванова предлагает учесть все полезные ингредиенты и приготовить к праздничному столу запеченную рыбу с зеленым салатом и лимонад.

В состав салата войдут свежие огурцы, яйца, листовой салат, майонез и соль. Яйца необходимо сварить вкрутую, огурцы и салат нарезать, затем все заправить майонезом. Блюдо можно украсить с помощью зелени и фигурно нарезанных овощей.

В выпотрошенную рыбу надо положить кусочек масла, зелень и чеснок, соль и перец по вкусу, затем ее необходимо завернуть в фольгу и отправить в духовку на 30 минут.

Для приготовления домашнего лимонада подойдут апельсины и лимоны. Их надо перекрутить в мясорубке, а затем смешать с водой и сахаром. Напиток должен настояться.

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