РИАМО - 8 мар. В Ленинградской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна «Казачок». В результате ЧП погибли 2 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.
Автожир рухнул недалеко от деревни Потанино Волховского района. Среди обломков были найдены тела 2 мужчин без признаков жизни.
Воздушное судно осуществило вылет из деревни Весь. Известно, что «Казачок» базировался на территории охотхозяйства.
Разрешения на вылет у транспортного средства не было. О происшествии сообщила сестра пилота, когда он перестал выходить на связь.
Пилот перевернувшегося в Подмосковье легкомоторного самолета смог выбраться сам>>
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