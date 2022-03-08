РИАМО - 8 мар. В Ленинградской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна «Казачок». В результате ЧП погибли 2 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автожир рухнул недалеко от деревни Потанино Волховского района. Среди обломков были найдены тела 2 мужчин без признаков жизни.

Воздушное судно осуществило вылет из деревни Весь. Известно, что «Казачок» базировался на территории охотхозяйства.

Разрешения на вылет у транспортного средства не было. О происшествии сообщила сестра пилота, когда он перестал выходить на связь.

Пилот перевернувшегося в Подмосковье легкомоторного самолета смог выбраться сам>>