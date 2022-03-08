РИАМО - 8 мар. Несмотря на опасную обстановку на столичных водоемах, некоторые москвичи продолжают выходить на лед. С ними проводятся профилактические беседы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По периметру городских водоемов установлены знаки, запрещающие выходить на лед. С отдыхающими беседуют спасатели, правила также напоминают с помощью громкоговорителей, но нарушения продолжаются.

Некоторые не только выходят на лед сами, но и берут с собой детей. Так, в понедельник на Гольяновском пруду в ВАО взрослые решили срезать путь на несколько метров прямо по льду, ведя за собой детей.

Спасатели напоминают, что попытка срезать путь по льду может сократить жизнь. Из-за весеннего потепления лед уже стал тонким и рыхлым, что делает его очень опасным.