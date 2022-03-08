РИАМО - 8 мар. В столице следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели 4 рабочих в строительной бытовке на территории складского комплекса на Семеновском Валу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тела рабочих без признаков насильственной смерти были найдены утром во вторник. На объекте мужчины занимались ремонтом фасада.

По предварительным данным, жертвы отравились угарным газом из-за неосторожного использования газового оборудования для отопления помещения бытовки. Точную причину установит экспертиза.

Сейчас проводятся следственные действия, ведутся допросы руководства, изучаются документы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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