РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. В городском округе Королев 9 марта пройдет бесплатная лекция для будущих мам. Им расскажут о том, как добиться мягких родов, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Лекция «Школы мам» пройдет в конференц-зале роддома Королева с 15:30 до 16:30. Помощник в родах Анжелика Бинкина расскажет о секретах мягких родов.

Будущие мамы узнают о гормональной природе родов, о трудностях и правильном дыхании в родах, а также роли партнера в родах. Также им расскажут, что нужно учесть, чтобы роды были мягкими.

Для тех, кто ранее не записывался в «Школу мам» обязательна предварительная запись по WhatsApp: 8(999)929-37-89 (в сообщении необходимо написать свои фамилию и имя с пометкой «Школа мам»).