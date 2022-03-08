РИАМО - 8 мар. В Московской области и столице до 11 часов 10 марта продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

Такой же уровень погодной опасности в Центральном федеральном округе объявлен на территории Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Во вторник в течение дня в Подмосковье и столице ожидается небольшой снег. В Московской области минимальная температура составит от минус 8 до минус 3 градусов, в столице – от минус 6 до минус 4 градусов.

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