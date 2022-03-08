РИАМО - 8 мар. Жители столицы массово закупаются цветами к 8 Марта, передает корреспондент РИАМО.

На Рижском рынке сегодня наблюдается ажиотаж. На входе в здание порой скапливаются очереди из желающих купить цветы. Традиционно в изобилии тюльпаны. Некоторые мужчины предпочитают радовать своих дам не только в Международный женский день.

«Я раз в месяц жене и дочкам обязательно дарю цветы. Просто так от души, без повода. Как правило дарю ромашки и хризантемы», – отметил Виталий.

Он приобрел несколько букетов. По его словам, у него сформировалась своя традиция. На дни рождения он дарит розы, а на 8 Марта – тюльпаны.

По мнению другого покупателя, Артема, одного букета цветов мало. Он считает, что цветы необходимо дополнить сладким подарком или чем-то еще, что порадует женщину.

Егор более традиционен в своем выборе. Как и Виталий, он предпочитает дарить на 8 Марта букеты определенных цветов.

«На 8 Марта традиционно дарю тюльпаны. Стараюсь выбирать цветы более спокойных оттенков», – добавил Егор.

Он отметил, что важен не сам подарок, а проявленные внимание и забота.

В этот день на рынок за цветами пришли не только мужчины, но и сами женщины. Арина рассказала, что хочет порадовать цветами свою мать и сестер.

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