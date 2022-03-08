РИАМО - 8 мар. Карты банка ВТБ больше не требуют перевыпуска, теперь они действуют бессрочно. Об этом сообщает пресс-служба банка в официальном канале в Viber.

Новшество касается в том числе и иностранных платежных систем. Ранее платежные системы Visa и Mastercard заявили о своем уходе из России из-за ситуации на Украине. Клиентов банков предупредили о том, что перевыпустить карты этих платежных систем в России больше не получится, они закроются по истечении срока действия.

Неограниченный срок действия карт ВТБ снимает эту проблему для клиентов банка с повестки. Карты Visa и Mastercard продолжат работать внутри России.

В банке также заявили, что клиенты, владеющие цифровой картой «Мир», могут пользоваться бесконтактной оплатой.

Уход зарубежных платежных систем из РФ стал частью экономических санкций западных стран, введенных в отношении России из-за ее военной операции на Украине. 24 февраля Россия приступила к спецоперации на территории соседнего государства с целью защиты мирных жителей, демилитаризации и денацификации Украины.

Карты Visa и Mastercard банков России продолжат работать внутри страны>>