РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 мар. Общественники в Королеве проверят нерегулируемые пешеходные переходы и выявят те, где необходимо установить подсветку, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве прошла выездная рабочая встреча членов муниципальной Общественной палаты с представителями городской администрации по вопросу оборудования пешеходных переходов направленной подсветкой для повышения уровня безопасности пешеходов.

«В ходе встречи договорились оказать помощь городской администрации, вместе с жителями поисследовать улицы с нерегулируемыми пешеходными переходами», - сказала Корнеева.

Прежде всего при проверке обратят внимание на переходы около социально значимых объектов, в том числе у образовательных, медицинских и культурных учреждений.

Общественники зафиксируют проблемные участки, нуждающиеся в оборудовании пешеходных переходов направленной подсветкой, подготовят адресный список этих точек и передадут его в администрацию для рассмотрения вопроса на заседании рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.