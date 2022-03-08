РИАМО - 8 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 Марта символизирует наступление весны и помогает сберечь нравственные ценности, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По его словам, миссия женщины – в создании домашнего уюта, заботе и воспитании детей. При этом многие добивают больших успехов в разных сторонах общественной жизни.

«Это ежедневный и нелегкий каждодневный труд. Но одновременно женщины успевают сделать очень много в самых разных областях общественной жизни», – заявил Брынцалов.

Отдельно спикер парламента поздравил сотрудниц сферы здравоохранения. Он отметил, что их самоотверженный труд в условиях пандемии – это ежедневный подвиг.

«От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, любви и весеннего настроения! Пусть вас всегда окружают забота и внимание близких, а в вашем доме всегда царят мир и благополучие!» – добавил Брынцалов.

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