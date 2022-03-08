РИАМО - 8 мар. В РФ за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 3847 пациентам, заразившимся коронавирусом. Это на 1,13% больше, чем днем ранее (3804), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 66 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание побороли еще 111 756 человек. Спасти не удалось 649 россиян.

С начала пандемии было зафиксировано 17 081 394 случая инфицирования. Врачам удалось вылечить 14 802 351 пациента. Умер 357 601 россиянин.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом постепенно стабилизируется, однако необходимо внимательно следить за своим здоровьем и уровнем иммунитета, своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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