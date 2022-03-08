РИАМО - 8 мар. Корпорация IBM приостановила свою деятельность в РФ. Сотрудникам компании окажут помощь в выезде с Украины, сообщает «Вечерняя Москва».

Публикация главы корпорации Арвинда Кришны о прекращении работы в РФ размещена на сайте IBM. Такое решение в компании обосновали событиями на Украине.

«Мы приостановили весь бизнес в России», – заявил Кришна.

Он подчеркнул, что корпорация поможет своим сотрудникам покинуть Украину и отправит взносы в фонды для помощи беженцам.

Многие зарубежные компании прекратили свою деятельность на территории России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Среди них Microsoft, IKEA, H&M и другие.