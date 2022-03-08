РИАМО - 8 мар. За минувшие сутки в медучреждения столицы госпитализировали 195 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это на 9,7% меньше, чем за предыдущий день, тогда были госпитализированы 216 человек, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявлен еще 1151 случай инфицирования, выздоровели 2956 человек, скончались - 64.

С начала пандемии в мегаполисе было зафиксировано 2 713 634 случая коронавируса, смогли побороть болезнь 2 511 907 человек, жертвами инфекции стали 41 886 пациентов.

В столице значительно улучшилась ситуация по коронавирусу. Однако до сих пор важно проходить вакцинацию и ревакцинацию от Covid-19. Это позволит поддерживать необходимый уровень антител.

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