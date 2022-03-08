РИАМО - 8 мар. Группа детей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик посетила завод мороженого «Чистая линия», расположенный на самой высокой смотровой площадке Москвы в башне «Федерация», передает корреспондент РИАМО.
Для 25 детей и нескольких сопровождающих провели экскурсию по панорамной площадке Panarama360 на 89 этаже башни. Гиды рассказали об истории достопримечательностей, которые можно увидеть с площадки и, конечно, угостили гостей мороженым.
«Мороженое очень вкусное и впечатления хорошие. Это очень красивое место», - поделился участник экскурсии Олег.
Вместе с детьми завод мороженого посетили и несколько взрослых. Антонина попала на эту экскурсию вместе с мужем.
Она подчеркнула, что очень довольна условиями размещения и вниманием, которое оказывают беженцам. Антонина жила в Горловке Донецкой области. Женщина заявила, что жалеет, что не уехали в Россию в 2014 году.
На экскурсии также была студентка Алена.
«Мы пошли в колледж в Волоколамске. Нас приняли очень хорошо», - сообщила Алена.
Она добавила, что их разместили в детском лагере и обеспечили всем необходимым.
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