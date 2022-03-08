РИАМО - 8 мар. Группа детей-беженцев из Донецкой и Луганской народных республик посетила завод мороженого «Чистая линия», расположенный на самой высокой смотровой площадке Москвы в башне «Федерация», передает корреспондент РИАМО.

Для 25 детей и нескольких сопровождающих провели экскурсию по панорамной площадке Panarama360 на 89 этаже башни. Гиды рассказали об истории достопримечательностей, которые можно увидеть с площадки и, конечно, угостили гостей мороженым.

«Мороженое очень вкусное и впечатления хорошие. Это очень красивое место», - поделился участник экскурсии Олег.

Вместе с детьми завод мороженого посетили и несколько взрослых. Антонина попала на эту экскурсию вместе с мужем.

«Вначале я немного сомневалась, что на детскую экскурсию попала. Но теперь я очень рада, что такой подарок от жизни получила», - рассказали Антонина.

Она подчеркнула, что очень довольна условиями размещения и вниманием, которое оказывают беженцам. Антонина жила в Горловке Донецкой области. Женщина заявила, что жалеет, что не уехали в Россию в 2014 году.

На экскурсии также была студентка Алена.

«Мы пошли в колледж в Волоколамске. Нас приняли очень хорошо», - сообщила Алена.

Она добавила, что их разместили в детском лагере и обеспечили всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине. Ее цель – защитить мирных граждан, а также провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

Беженцы из Донбасса и Украины смогут получить бесплатную медпомощь в РФ>>