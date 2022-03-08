РИАМО - 8 мар. Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на аукцион земельный участок для строительства ветеринарной клиники. В аренду сдается земля в Черноголовке, сообщает пресс-служба комитета.

Площадь земельного участка составляет 32 324 кв. м. Он находится неподалеку от жилых домов, объектов торговли и производства. На авто к нему можно подъехать со стороны улицы Коммунальной. Кроме того, рядом расположены 5 остановок общественного транспорта.

Начальный размер арендной платы составляет 991 529 рублей в год. Победитель торгов сможет заключить договор аренды на 13 лет и 2 месяца. Подать заявку на аукцион можно до 4 апреля на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 21000004710000000348). Сами торги состоятся 6 апреля.

Подробнее о земельных участках и имуществе, которые выставлены на торги в Подмосковье, можно узнать на портале ЕАСУЗ.

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