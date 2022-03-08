РИАМО - 8 мар. В столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили двухлетнюю девочку из Харьковской области Украины, получившую травму от взрыва мины. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщает ТАСС.

«Из села Журавлевка Харьковской области Украины в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставлена девочка возрастом 2 года. У нее диагностированы травмы от взрыва мины, тяжелой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжелые травмы», - рассказал источник агентства в медицинских кругах.

Травмы малышка получила 6 марта, в течение первых суток ее удалось доставить в Россию. По факту произошедшего с девочкой прокуратура проводит проверку.

К утру вторника количество беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и Украины, приблизилось к 200 тыс. человек, среди них около 50 тыс. детей.

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