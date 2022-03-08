РИАМО - 8 мар. В России за минувшие сутки умерло 649 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. С начала пандемии жертвами инфекции стал уже 357 601 россиянин, сообщается на сайте стопкронавирус.рф.

Так, в Москве умерли 64 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 59, в Алтайском крае – 26, в Воронежской области – 25, в Красноярском крае и Челябинской области – по 17, в Подмосковье – 16, в Волгоградской и Самарской областях – по 14, в Пермском крае, Пензенской и Новосибирской областях – по 13.

За сутки в стране выявили 66 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период пандемии было зарегистрировано 17 081 394 случая инфицирования.

Несмотря на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией от коронавируса. Иммунитет защитит от тяжелого течения заболевания.

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